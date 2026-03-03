Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total

ProSieben
Folge vom 03.03.2026
Folge vom 03.03.2026: Gamer Puffi feiert die Liebe

70 Min.
Ab 12

Fast verzockt! Ein Fest der guten Laune feiert Puffi gemeinsam mit seinem Kumpel Kaya Yanar auf dem Sofa mit einem Ausflug in die Gaming-Welt. Außerdem hilft Puffi einer Sendung in Not und feiert die Liebe, das Fernsehen und die gesunde Ernährung.

