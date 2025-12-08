Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nieren wachsen schneller nach

PULS 4Staffel 3Folge 18vom 08.12.2025
Folge 18: Nieren wachsen schneller nach

22 Min.Folge vom 08.12.2025

Seine Hingabe für Kandi hat sich Alan anders vorgestellt. Da seine neue Freundin etwas naiv und einfach gestrickt ist, ihn aber dennoch immer um den Finger wickelt, muss Alan für all ihre Rechnungen aufkommen. Ob Zahnarzt, Miete oder ein neues Auto: Alan kann Kandi keinen Wunsch abschlagen. Das führt bald dazu, dass er pleite ist, Judiths Unterhalt nicht mehr zahlen kann und in seiner Not einen Zweitjob als Pizzabote annimmt.

