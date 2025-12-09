Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Unmusikalisch und arrogant

PULS 4Staffel 3Folge 21vom 09.12.2025
Unmusikalisch und arrogant

Unmusikalisch und arrogantJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 21: Unmusikalisch und arrogant

21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Jakes Lehrerin Francine sorgt sich um dessen fehlendes Interesse am Unterricht und regt an, ihn beim bevorstehenden Schulmusical mitspielen zu lassen. Alan beginnt mit Francine eine platonische Beziehung. Als sie ihn mit seiner Freundin zu erwischen droht, deckt Charlie ihn und erzählt Francine, Alan sei unterwegs, um Straßenkindern zu helfen. Beeindruckt gibt diese dem völlig unmusikalischen Jake die Hauptrolle des Musicals. Am Premierenabend bricht Charlies Lügenhaus zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen