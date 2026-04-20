Two and a Half Men
Folge 23: Die Samenspende
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Charlies Ex Mia ist wieder in der Stadt und lädt ihn mit seiner Familie zu ihrer Tanzaufführung ein. Erst will Charlie nicht hingehen, aber schließlich siegt die Sehnsucht und er trifft Mia hinter der Bühne.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9, Season 11-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen