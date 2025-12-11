Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Zwei Hochzeiten und ein Lachanfall

PULS 4Staffel 3Folge 24vom 11.12.2025
Folge 24: Zwei Hochzeiten und ein Lachanfall

21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6

Nicht alle sind begeistert, als Charlie euphorisch verkündet, er werde Mia heiraten. Alan ist skeptisch, erweist sich allerdings als perfekter Hochzeitsplaner. Probleme scheinen jedoch von Rose zu kommen: Charlies Stalkerin ist alles andere als begeistert von dessen Vorhaben und tüftelt an einem Weg, die Hochzeit zu verhindern. Doch als ein Verlobungsessen im Chaos versinkt, beschließen Mia und Charlie, auf die altmodische Art zu heiraten: ganz allein und schnell in Las Vegas.

