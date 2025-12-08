Meine Nichte sitzt im KnastJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 19: Meine Nichte sitzt im Knast
22 Min.Folge vom 08.12.2025
Kandi wohnt nun schon seit drei Wochen in Alans Zimmer, oder besser gesagt: in Alans Bett. Und das ausgerechnet während der bisher längsten frauenlosen Zeit in Charlies Leben! Kein Wunder, dass Charlie unter Druck ist und schließlich darauf besteht, dass Kandi sich eine eigene Wohnung nimmt. Dafür müsste sie eigenes Geld verdienen, aber als Alan sie in seiner Praxis als Vorzimmerdame einstellt, zeigt sich, dass Kandi selbst zum Telefonieren nicht geschaffen ist.
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
