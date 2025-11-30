Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Die tote Oma im Whirlpool

PULS 4Staffel 3Folge 3vom 30.11.2025
Die tote Oma im Whirlpool

Die tote Oma im WhirlpoolJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 3: Die tote Oma im Whirlpool

22 Min.Folge vom 30.11.2025

Alan trifft sich wieder mit seiner Ex-Frau - heimlich, um Jake die Enttäuschung zu ersparen, falls aus der neu entflammten Liebe doch nichts wird. Charlie will seinem Bruder die Beziehung ausreden. Er hat Angst, Alan und Jake zu verlieren, wenn Judith und Alan tatsächlich wieder zusammenfinden. Aber der erste Dämpfer für Alans Selbstbewusstsein kommt aus einer anderen Richtung: Nach einer gemeinsamen Nacht merkt er, dass Judith seit der Scheidung viel dazugelernt hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen