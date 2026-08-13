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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Kunst oder Wahnsinn

HGTVFolge vom 13.08.2026
Kunst oder Wahnsinn

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.08.2026: Kunst oder Wahnsinn

23 Min.Folge vom 13.08.2026

Retta startet ihre Suche nach Amerikas hässlichstem Haus. In den Great Plains treten drei außergewöhnliche Kandidaten gegeneinander an: ein Haus voller skurriler Dekorationen, ein Gebäude mit auffälliger Hunde-Optik und ein Zuhause mit einer erstaunlichen Anzahl an Lichtschaltern. Nur eines von ihnen erhält am Ende die Chance auf eine Verwandlung im Wert von 150.000 Dollar durch Designerin Alison Victoria.

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