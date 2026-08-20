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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Ein Kerker zum Wohlfühlen

HGTVFolge vom 20.08.2026
Ein Kerker zum Wohlfühlen

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 20.08.2026: Ein Kerker zum Wohlfühlen

22 Min.Folge vom 20.08.2026

Retta macht sich im Südwesten der USA auf die Suche nach dem hässlichsten Haus der Region. Zur Auswahl stehen ein kurioses Schloss, ein kantiges Haus mit Hühnern als Mitbewohnern und ein völlig misslungenes DIY-Projekt. Welches Haus gewinnt die Chance auf eine Verwandlung im Wert von 150.000 Dollar?

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