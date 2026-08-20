Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 20.08.2026: Ein Kerker zum Wohlfühlen
22 Min.Folge vom 20.08.2026
Retta macht sich im Südwesten der USA auf die Suche nach dem hässlichsten Haus der Region. Zur Auswahl stehen ein kurioses Schloss, ein kantiges Haus mit Hühnern als Mitbewohnern und ein völlig misslungenes DIY-Projekt. Welches Haus gewinnt die Chance auf eine Verwandlung im Wert von 150.000 Dollar?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.