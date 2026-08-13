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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

K. o. des guten Geschmacks

HGTVFolge vom 13.08.2026
K. o. des guten Geschmacks

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.08.2026: K. o. des guten Geschmacks

23 Min.Folge vom 13.08.2026

Die Suche nach dem hässlichsten Haus führt Retta in den Nordosten der USA. Dort konkurrieren ein verwinkeltes Holzhaus, ein ungewöhnlicher Off-Grid-Mix und ein in die Jahre gekommenes Haus mit großer Familiengeschichte um die begehrte Renovierung. Alison Victoria steht bereit, um einem der Kandidaten neues Leben einzuhauchen.

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