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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Löcher, Tränen, wilde Tiere

HGTVFolge vom 13.08.2026
Löcher, Tränen, wilde Tiere

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.08.2026: Löcher, Tränen, wilde Tiere

23 Min.Folge vom 13.08.2026

In der Ozark-Region begutachtet Retta drei Häuser, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ein Anwesen mit seltsamen Gräben, ein Haus voller Tiermotive und ein überladenes Chalet hoffen auf den Einzug in die nächste Runde. Für eines der Objekte rückt der Traum von einer umfassenden Modernisierung näher.

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