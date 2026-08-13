Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 13.08.2026: Löcher, Tränen, wilde Tiere
23 Min.Folge vom 13.08.2026
In der Ozark-Region begutachtet Retta drei Häuser, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ein Anwesen mit seltsamen Gräben, ein Haus voller Tiermotive und ein überladenes Chalet hoffen auf den Einzug in die nächste Runde. Für eines der Objekte rückt der Traum von einer umfassenden Modernisierung näher.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.