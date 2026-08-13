Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 13.08.2026: Der Friedhof der Farben
22 Min.Folge vom 13.08.2026
Im Mittleren Westen trifft Retta auf drei weitere Anwärter für den Titel des hässlichsten Hauses Amerikas. Zur Auswahl stehen ein burgähnliches Kuriosum, ein viktorianisches Haus mit glitzernder Überladung und ein opulentes Zuhause voller Marmor.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.