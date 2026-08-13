Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Der Friedhof der Farben

HGTVFolge vom 13.08.2026
Der Friedhof der Farben

Der Friedhof der FarbenJetzt kostenlos streamen

Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.08.2026: Der Friedhof der Farben

22 Min.Folge vom 13.08.2026

Im Mittleren Westen trifft Retta auf drei weitere Anwärter für den Titel des hässlichsten Hauses Amerikas. Zur Auswahl stehen ein burgähnliches Kuriosum, ein viktorianisches Haus mit glitzernder Überladung und ein opulentes Zuhause voller Marmor.

Alle verfügbaren Folgen