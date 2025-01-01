Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Drachengötter

Kabel Eins DokuStaffel 14Folge 9
Drachengötter

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 9: Drachengötter

41 Min.Ab 12

Feuerspuckende Drachen gehören in vielen Kulturen zum Sagenschatz - furchteinflößende Wesen, die gleichzeitig als Verkünder wertvollen Wissens gelten. Beschrieben unsere Vorfahren in Wirklichkeit Besucher aus fernen Galaxien?

