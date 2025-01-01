Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Insekten
43 Min.Ab 12
Die Erde ist das Zuhause von über 30 Millionen Insektenarten. Einige von ihnen werden als Gottheiten verehrt, andere wiederum gefürchtet. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen interessanten Wesen, die seit unzähligen Jahren die Welt bewohnen, und außerirdischen Kreaturen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC