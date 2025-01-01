Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Insekten

A+EStaffel 6Folge 10
Insekten

InsektenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 10: Insekten

43 Min.Ab 12

Die Erde ist das Zuhause von über 30 Millionen Insektenarten. Einige von ihnen werden als Gottheiten verehrt, andere wiederum gefürchtet. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen interessanten Wesen, die seit unzähligen Jahren die Welt bewohnen, und außerirdischen Kreaturen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen