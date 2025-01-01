Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Reptilien
43 Min.Ab 12
Die Figur des reptiloiden Außerirdischen wurde von Schriftstellern wie H.P. Lovecraft kreiert und von Science-Fiction-Serien im TV weiterentwickelt. Doch können antike Mythen über Reptilienwesen Hinweise darauf liefern, dass an dieser Spezies mehr dran ist als eine bloße Erfindung der Pop-Kultur?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC