Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Heilige Berge
43 Min.Ab 12
Die antiken Zivilisationen sahen die Berge unserer Erde als die Heimat der Götter. Warum teilten so viele Kulturen den Glauben, dass die Berge eine Verbindung zu außerirdischen Wesen herstellen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC