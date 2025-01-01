Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Heilige Berge

A+EStaffel 6Folge 3
Heilige Berge

Heilige BergeJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 3: Heilige Berge

43 Min.Ab 12

Die antiken Zivilisationen sahen die Berge unserer Erde als die Heimat der Götter. Warum teilten so viele Kulturen den Glauben, dass die Berge eine Verbindung zu außerirdischen Wesen herstellen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen