Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimnisvolle Inseln

A+EStaffel 6Folge 1
Geheimnisvolle Inseln

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Geheimnisvolle Inseln

43 Min.Ab 12

Man hört immer wieder von Legenden über geheimnisvolle Inseln, die von Hochkulturen bewohnt wurden und einem Garten Eden in nichts nachstanden. Sind diese Legenden wirklich nur Ausgeburten der Fantasie von Seefahrern? Oder finden sich auf diesen abgelegenen Inseln Beweise für die Existenz von Außerirdischen?

A+E
