Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Schamanismus
43 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Viele Kulturen haben ihre spirituellen Führer, auch Schamanen genannt. Sie heilen, beschützen und beratschlagen hilfesuchende Menschen. Ist es möglich, dass ihre Kräfte aus einer Verbindung mit außerirdischen Mächten herrühren?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC