Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Schamanismus

A+EStaffel 6Folge 9vom 02.12.2025
Folge 9: Schamanismus

43 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Viele Kulturen haben ihre spirituellen Führer, auch Schamanen genannt. Sie heilen, beschützen und beratschlagen hilfesuchende Menschen. Ist es möglich, dass ihre Kräfte aus einer Verbindung mit außerirdischen Mächten herrühren?

