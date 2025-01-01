Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Gottesteilchen

A+EStaffel 6Folge 16
Das Gottesteilchen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 16: Das Gottesteilchen

42 Min.Ab 12

Die Entdeckung des Gottesteilchens wurde als einer der größten wissenschaftlichen Durchbrüche unserer Zeit gefeiert und das Elementarteilchen als "Schlüssel zum Universum" bezeichnet. Enthüllt es die Wahrheit über den Ursprung der Menschheit? Und ist es möglich, dass außerirdische Wesen vor tausenden Jahren bereits Hinweise auf dessen Existenz und Wichtigkeit hinterließen?

