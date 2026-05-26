Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Entschwebt

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 26.05.2026
Entschwebt

EntschwebtJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 1: Entschwebt

40 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Ein 71-jähriger Mann wird erschossen auf einem Feld aufgefunden. Die Ermittler nehmen an, dass er einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist. Neue Beweise geben dem Fall allerdings eine Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 6 Staffeln und Folgen