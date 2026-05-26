Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Entschwebt
40 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Ein 71-jähriger Mann wird erschossen auf einem Feld aufgefunden. Die Ermittler nehmen an, dass er einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist. Neue Beweise geben dem Fall allerdings eine Wendung.
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Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
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