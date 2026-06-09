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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Gefährliche Nachbarschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 09.06.2026
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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 5: Gefährliche Nachbarschaft

39 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Als Diana Burrow leblos aufgefunden wird, gehen ihre Familie und die Polizei zunächst von einem natürlichen Tod aus. In der Kleinstadt wird jedoch gemunkelt, dass jemand aus der Nachbarschaft ein tödliches Geheimnis verbergen könnte.

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