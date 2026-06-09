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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Zerquetscht und verbrannt

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6vom 09.06.2026
Zerquetscht und verbrannt

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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 6: Zerquetscht und verbrannt

40 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Die Ermittler entdecken, dass ein Lkw-Brand und eine Vermisstenanzeige in Zusammenhang stehen. Sie gehen einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen auf den Grund, die den Tod zur Folge hat.

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