Liebe oder SelbstjustizJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 4: Liebe oder Selbstjustiz
40 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ein hingebungsvoller Ehemann, Soldat und Vater von drei Kindern gesteht der Polizei den Mord an seiner Frau. Was zunächst wie ein klarer Fall wirkt, soll den Ermittlern im Laufe der Zeit Kopfzerbrechen bereiten.
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH