Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Tod an der Rennbahn
40 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Der vermeintliche Selbstmord eines Pferdepflegers wird Jahre später infrage gestellt, als ein nahezu identischer Tatort darauf hindeutet, dass ein Serienmörder am Werk sein könnte.
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Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
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