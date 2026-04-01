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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Auf den Spuren Big Foots

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 19.04.2026
Auf den Spuren Big Foots

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 3: Auf den Spuren Big Foots

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Handelt es sich bei den Umrissen einer riesigen Kreatur in den Wäldern Georgias etwa um den legendären Big Foot? Und fliegt ein UFO in Mexiko wirklich in einen aktiven Vulkan hinein?

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