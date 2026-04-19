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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Mysteriöse Töne aus der Tiefe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 19.04.2026
Mysteriöse Töne aus der Tiefe

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 9: Mysteriöse Töne aus der Tiefe

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Ein Team aus Wissenschaftlern erkundet den Mariannengraben im westlichen Pazifischen Ozean mithilfe einer Unterwasser-Drone. Sie befindet sich am tiefsten Punkt der Erde und zeichnet mysteriöse, furchterregende Töne auf.

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