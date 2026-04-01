Der Sumpf des UntergangsJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 4: Der Sumpf des Untergangs
44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Wie kann ein kleines Waldstück im Sumpfgebiet Louisianas plötzlich vom Erdboden verschwinden? Und auf einer Straße in China schweben drei Autos über dem Boden.
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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd