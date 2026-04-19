Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 6: Monster aus der Tiefe
43 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Eine Unterwasserkamera ist auf einer Routine-Inspektion unterwegs und zeichnet ein grauenvolles Tiefseemonster auf. Die Wissenschaftler sind schockiert, sie können die Kreatur nicht einordnen.
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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: WAG Entertainment Ltd