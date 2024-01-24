Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und WiederkehrJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 24.01.2024: Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr
45 Min.Folge vom 24.01.2024
Die fünf jungen, männlichen Löwen haben sich erfolgreich von ihren Müttern emanzipiert. Nun sind sie am besten Weg, eine neue, starke Population von Wüstenlöwen in der Namib-Wüste zu etablieren. Die Fortsetzung der emotionalen Doku über die fünf „Musketiere“ begleitet die erwachsen gewordenen Wüstenlöwen auf ihrer Suche nach Weibchen, mit denen sie sich paaren können. Bildquelle: ORF/Interspot/Into Nature Productions/Will Steenkamp
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0