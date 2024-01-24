Zum Inhalt springenBarrierefrei
Universum

Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr

ORF2Folge vom 24.01.2024
Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr

Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und WiederkehrJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 24.01.2024: Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr

45 Min.Folge vom 24.01.2024

Die fünf jungen, männlichen Löwen haben sich erfolgreich von ihren Müttern emanzipiert. Nun sind sie am besten Weg, eine neue, starke Population von Wüstenlöwen in der Namib-Wüste zu etablieren. Die Fortsetzung der emotionalen Doku über die fünf „Musketiere“ begleitet die erwachsen gewordenen Wüstenlöwen auf ihrer Suche nach Weibchen, mit denen sie sich paaren können. Bildquelle: ORF/Interspot/Into Nature Productions/Will Steenkamp

