Das Festland, die Inseln, das Meer – sie bilden die faszinierende Kulisse für ein beispielloses Naturschauspiel an der Schwelle zwischen dem Alten Kontinent und der unendlichen Weite des Atlantischen Ozeans. Noch vor wenigen Jahrhunderten war Portugal Ausgangspunkt für Reisen ins Ungewisse und später, nach Monaten und Jahren auf Hoher See, ein rettender Hafen. Bis heute hat dieses Land am Rande Europas nichts von dieser Faszination verloren. Bildquelle: ORF/SKYLAND Productions/Proell Film
