Universum: Oasen - Quellen des LebensJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 22.12.2025: Universum: Oasen - Quellen des Lebens
Auf der Erde gibt es viele Orte, an denen Leben kaum möglich scheint. Und doch existieren selbst in Sand-, Stein-, Beton- oder Wasserwüsten Oasen, in denen Pflanzen gedeihen und Tiere jagen oder überleben. Ihr Einfluss reicht weit über ihre Grenzen hinaus – sie sind echte Quellen des Lebens. Die neue „Universum“-Dokumentation führt an einige der entlegensten Regionen der Erde. Gezeigt werden außergewöhnliche Lebensräume vom Ennedi-Plateau im Tschad über die Oase Siwa in Ägypten und den Colca-Canyon in Peru bis zur Pazifikinsel Moorea und dem Sanjay-Gandhi-Nationalpark im Herzen von Mumbai. Trotz extremer Bedingungen haben sich hier Tiere, Pflanzen und Menschen angepasst und vielfältige, oft fragile Ökosysteme geschaffen. Bildquelle: ORF/k22film GmbH/Daniela Pulverer