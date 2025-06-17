Zum Inhalt springenBarrierefrei
Universum

ORF2Folge vom 17.06.2025
Frühling in der Provence – nicht nur Blumen erwachen, auch Krabbeltiere kommen groß raus. Spektakuläre Aufnahmen zeigen Käfer, Fliegen und Spinnen in Hauptrollen und offenbaren ihre verblüffenden Fähigkeiten. Wer genau hinschaut, entdeckt die faszinierende Welt der kleinen Stars neu. Bildquelle: Hauke Schröder und Roman Milert / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

