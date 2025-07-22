Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas

ORF2Folge vom 22.07.2025
Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas

Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz AfrikasJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 22.07.2025: Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas

45 Min.Folge vom 22.07.2025

Der Tanganjikasee ist ein Naturparadies mit einzigartiger Tierwelt. Für Evolutionsforscher ist er eine wahre Schatzkammer der Artenvielfalt. Auch die Primatenforscherin Jane Goodall begann dort 1960 ihre bahnbrechenden Studien an wilden Schimpansen, die zu revolutionären Erkenntnissen über deren Verhalten, Werkzeuggebrauch und soziale Strukturen führten. Doch Klimawandel, Abholzung und Überfischung setzen dem See stark zu. Inhalt: Der Tanganjikasee ist einer der größten und tiefsten Seen der Welt, reich an einzigartiger Tierwelt über und unter Wasser, und für viele Menschen lebenswichtig. Seit 15 Millionen Jahren nie ausgetrocknet, bietet er Evolutionsforschern eine Schatzkammer an Artenvielfalt, besonders bei Buntbarschen. Auch die Primatenforscherin Jane Goodall begann dort 1960 ihre bahnbrechenden Studien an wilden Schimpansen, die zu revolutionären Erkenntnissen über deren Verhalten, Werkzeuggebrauch und soziale Strukturen führten. Trotz seiner Schönheit ist der See weitgehend unbekannt und wird durch Klimawandel, Überfischung und Abholzung zunehmend bedroht. Schutzprojekte wie in den Nationalparks Mahale und Nsumbu helfen, bedrohte Arten und Lebensräume zu bewahren. Die Doku zeigt diese faszinierende Region in all ihren Facetten. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory

Alle verfügbaren Folgen