Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas
Universum
Folge vom 22.07.2025: Universum: Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas
Der Tanganjikasee ist ein Naturparadies mit einzigartiger Tierwelt. Für Evolutionsforscher ist er eine wahre Schatzkammer der Artenvielfalt. Auch die Primatenforscherin Jane Goodall begann dort 1960 ihre bahnbrechenden Studien an wilden Schimpansen, die zu revolutionären Erkenntnissen über deren Verhalten, Werkzeuggebrauch und soziale Strukturen führten. Doch Klimawandel, Abholzung und Überfischung setzen dem See stark zu. Inhalt: Der Tanganjikasee ist einer der größten und tiefsten Seen der Welt, reich an einzigartiger Tierwelt über und unter Wasser, und für viele Menschen lebenswichtig. Seit 15 Millionen Jahren nie ausgetrocknet, bietet er Evolutionsforschern eine Schatzkammer an Artenvielfalt, besonders bei Buntbarschen. Auch die Primatenforscherin Jane Goodall begann dort 1960 ihre bahnbrechenden Studien an wilden Schimpansen, die zu revolutionären Erkenntnissen über deren Verhalten, Werkzeuggebrauch und soziale Strukturen führten. Trotz seiner Schönheit ist der See weitgehend unbekannt und wird durch Klimawandel, Überfischung und Abholzung zunehmend bedroht. Schutzprojekte wie in den Nationalparks Mahale und Nsumbu helfen, bedrohte Arten und Lebensräume zu bewahren. Die Doku zeigt diese faszinierende Region in all ihren Facetten. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory