Die Halbinsel Yucatán vereint beeindruckende Maya-Kultur mit faszinierender Wildnis, darunter dichte Regenwälder und ein einzigartiges Höhlensystem. Dieses unterirdische Netz aus Wasser- und Karsthöhlen war eng mit den religiösen Ritualen der Maya verbunden. Ihr einst mächtiges Reich reichte von Mexiko bis nach El Salvador, und rund fünf Millionen Nachfahren leben noch heute in der Region. Berühmte Stätten wie Chichén-Itzá und Uxmal zeugen von ihrer Hochkultur, während viele Relikte noch vom Dschungel verborgen bleiben. Moderne Forscher, darunter ein österreichischer Höhlentaucher, erkunden heute die versunkenen Zeremonienstätten dieser geheimnisvollen Welt. Gestaltung: Michael Gregor Bildquelle: ORF/SATEL/Michael Gregor
