Universum: Pielach - Im Garten der Voralpen
Folge vom 10.09.2025: Universum: Pielach - Im Garten der Voralpen
Das Pielachtal steckt voller Überraschungen: Im Fluss leben Huchen, Strömer, Zingel und Goldsteinbeißer. Es ist eine Reise mit Gespür fürs Detail durch die sanften Sensationen des Alpenvorlands. An den Ufern brüten Gänsesäger, darüber ziehen Eisvögel, und 20 Libellen-Arten beleben die Luft. Traditionelle Handwerksberufe wie Schmied, Besenbinder oder Hirschhornknopfmacher werden noch heute gepflegt. Die Spuren menschlicher Besiedelung reichen bis in die Altsteinzeit, über Kelten und Römer bis in die Gegenwart. Sinn für Traditionen liegt im Wesen dieses Vorgartens der Alpen: Kaum sonst wo reichen die Spuren menschlicher Besiedelung so tief in die Vergangenheit. Bereits in der Altsteinzeit siedelten Mammutjäger an der Pielach, später hinterließen Kelten und Römer ihre Spuren. Bildquelle: ORF/Power of Earth