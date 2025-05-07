Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 07.05.2025
44 Min.Folge vom 07.05.2025

Die Sendung führt uns zu atemberaubenden Landschaften wie der Vikos-Schlucht im Pindosgebirge - Europas Grand Canyon. Pelikane brüten am Prespasee, Bären wandern durch die Wälder, unterhalb der Meteora-Klöster brütet ein Schmutzgeier-Paar und am Fuße der Klippen lebt die Sheltopusik, eine bizarre, beinlose insektenfressende Echse. Eine Dokumentation von Johannes Berger und Stephan Krasser. Bildquelle: ORF/Wega Film/Benny Trapp

