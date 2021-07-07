Unschuldig verurteilt?
Folge vom 07.07.2021: Ein Schuss im Dunkeln
44 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12
Als der 21-jährige Drogen-Dealer Eric Jones 1995 in Roanoke, Virginia, von einem Unbekannten erschossen wird, gestalten sich die Ermittlungen schwierig, da der Täter keine Spuren hinterlassen hat. Doch wenig später ein Hinweis: Eine Frau behauptet, den Schützen erkannt zu haben – es handele sich um den 18-jährigen Michael Crump, ebenfalls ein Dealer. Der Richter stützt sich allein auf die Aussage der Zeugin, befindet Michael Crump des Mordes schuldig und verurteilt ihn zu 40 Jahren Haft. Fatima Silva und Chris Anderson treffen sich mit Crumps Angehörigen, die von seiner Unschuld überzeugt sind.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
