Unschuldig verurteilt?
Folge vom 21.07.2021: Besessen von Celeste
45 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12
Austin, Texas, 1995. Die 32-jährige Celeste Johnson heiratet ihren vierten Ehemann, Steven Beard, 72 Jahre alt und wohlhabend. Vier Jahre später steht die Ehe wegen ihrer Verschwendungssucht vor dem Aus. Er will sie verlassen. Celeste will sich umbringen und landet in einer psychiatrischen Klinik. Als sie wieder zuhause ist, dringt Tracey Tarlton, eine Klinik-Bekanntschaft, in die Villa ein und erschießt Steven. Doch kurz vor ihrem Prozess sagt Tracey aus, dass sie und Celeste ein Paar gewesen seien – und Celeste den Mordauftrag gegeben hätte. Daraufhin bekommt Celeste lebenslänglich, Tracey wird nach acht Jahren Gefängnis entlassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.