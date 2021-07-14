Unschuldig verurteilt?
Folge vom 14.07.2021: Zwei Waffen, zwei Täter
44 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 12
Am 28. Juli 1994 wird Michael Bernos tot in seinem Haus in Coosa County, Alabama, gefunden. Auf den 37-jährigen Sportlehrer ist 15-mal aus zwei Waffen geschossen worden. Seine leere Brieftasche wird 10 Kilometer entfernt entdeckt. Die Hintergründe der Tat sind unklar – bis Drogendealer Tony Quince festgenommen. 1995 dann die Überraschung: Die Polizei verhaftet den Adoptivsohn des Opfers, den 24-jährigen Daniel Blan. Blan und Quince werden vor Gericht gestellt und beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Chris Anderson und Fatima Silva treffen sich mit Daniel Blans Unterstützer:innen, um ihre Bitte um Gerechtigkeit zu hören.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
