Unschuldig verurteilt?

TLCFolge vom 14.07.2021
44 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 12

Am 28. Juli 1994 wird Michael Bernos tot in seinem Haus in Coosa County, Alabama, gefunden. Auf den 37-jährigen Sportlehrer ist 15-mal aus zwei Waffen geschossen worden. Seine leere Brieftasche wird 10 Kilometer entfernt entdeckt. Die Hintergründe der Tat sind unklar – bis Drogendealer Tony Quince festgenommen. 1995 dann die Überraschung: Die Polizei verhaftet den Adoptivsohn des Opfers, den 24-jährigen Daniel Blan. Blan und Quince werden vor Gericht gestellt und beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Chris Anderson und Fatima Silva treffen sich mit Daniel Blans Unterstützer:innen, um ihre Bitte um Gerechtigkeit zu hören.

