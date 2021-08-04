Unschuldig verurteilt?
Folge vom 04.08.2021: Das ist ein Überfall!
44 Min.Folge vom 04.08.2021Ab 12
Chicago, 16. November 1992: Der 16-jährige Tony Brandon verlässt mit seiner 15-jährigen Freundin ein Wohnhaus, als ihnen ein Mann in den Weg tritt und auf Tony schießt. Der Junge stirbt an seinen Verletzungen. Obwohl keine Wertgegenstände fehlen, geht die Polizei von einem Raubmord aus und verhaftet einen Dealer namens Roosevelt „Blue“ Myles. Beim Prozess hat die Polizei kaum mehr als die Aussagen zweier Zeuginnen als Beweise vorzubringen. Trotzdem lassen sich die Geschworenen davon überzeugen, und so wird Roosevelt Myles wegen Mordes zu 60 Jahren Haft verurteilt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.