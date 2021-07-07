Unschuldig verurteilt?
Folge vom 07.07.2021: Bombenmord
44 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12
Als Tammy Lynn Baker im Dezember 1997, morgens vor ihrem Haus eine Kiste findet und aufhebt, explodiert eine Bombe. Die hochschwangere 24-Jährige ist sofort tot. Die Polizei nimmt ihren Ex-Freund und Vater des ungeborenen Kindes, Coleman Johnson, ins Visier. 2,5 Jahre wird gegen ihn ermittelt, doch erst 2001 beginnt die Verhandlung: Johnson soll die Bombe gelegt haben, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Nach kurzer Beratung befinden ihn die Geschworenen für schuldig. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Chris und Fatima treffen sich mit Johnsons Angehörigen, um ihre Bitte um Gerechtigkeit zu hören.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
