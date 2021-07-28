Vier Zufälle und eine tote EhefrauJetzt kostenlos streamen
Unschuldig verurteilt?
45 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12
In Blue Springs, Missouri, ruft LKW-Fahrer Ken Middleton panisch die Polizei. Doch als sie eintrifft, ist seine Frau Kathy bereits tot und hat einer Schusswunde über dem Auge. Ken erzählt, er habe seinen Revolver gereinigt, als Kathy diesen plötzlich an sich riss. Beim Versuch, ihr hinterherzulaufen, sei er ohnmächtig geworden. Und als er wieder zu sich kam, war sie tot. Die Polizei glaubt ihm nicht. Ken wird vor Gericht gestellt und bekommt lebenslänglich, obwohl die Beweislage nicht eindeutig ist. Mittlerweile ist Ken über 70 und kämpft immer noch für seine Rehabilitierung. Doch die Zeit wird knapp.
