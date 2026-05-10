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Unser Musik-Tagebuch

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 10.05.2026
Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft JJ

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Unser Musik-Tagebuch

Folge 1: Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft JJ

15 Min.Folge vom 10.05.2026

Carmen trifft JJ und nimmt ihn mit auf eine Reise durch den Eurovision Song Contest. Mit einem eigens mitgebrachten Spiel entdecken sie gemeinsam spannende Hintergründe zum ESC und sprechen darüber, wie JJ seinen Weg zur Musik gefunden hat. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter dem Wettbewerb: Freundschaften, die beim ESC entstanden sind - allen voran JJs Verbindung zu Conchita. Wir bekommen Einblicke in die Entstehung seines Songs "Wasted Love" und erleben sogar eine spontane deutsche Variation. Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures

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