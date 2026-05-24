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Unser Musik-Tagebuch

Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Lena Schaur

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 24.05.2026
Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Lena Schaur

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Folge 3: Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Lena Schaur

14 Min.Folge vom 24.05.2026

Carmen trifft Lena Schaur im Tonstudio und entdeckt gemeinsam mit ihr Schlagzeug, Gitarre und Piano. Zwischen Instrumenten, Gesang und kleinen Jam-Sessions sprechen die beiden darüber, wie Songs entstehen - und warum Musik schreiben manchmal wie Tagebuch schreiben ist. Lena erzählt von ihrer Liebe zur Musik, von Nervosität vor Auftritten und davon, wie sie sich schwierige Liedtexte merkt. Gemeinsam probieren sie "Painted Reality" aus und entdecken, wie viel Gefühl und eigene Geschichte in einem Song stecken kann. Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures

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