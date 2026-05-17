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Unser Musik-Tagebuch

Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Folkshilfe

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 17.05.2026
Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Folkshilfe

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Folge 2: Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Folkshilfe

13 Min.Folge vom 17.05.2026

Carmen trifft die Band Folkshilfe im Tonstudio und ist mittendrin in ihrem kreativen Alltag. Sie sprechen über ihre Anfänge, ihren Weg als Band und darüber, was es eigentlich braucht, um irgendwann die großen Hallen zu füllen. Mit Humor geben Folkshilfe Einblicke in ihre Arbeitsweise und erklären ihren unverwechselbaren Sound - den "Quetschn-Synthi-Pop". Carmen findet heraus, wie so ein kreativer Prozess wirklich abläuft und wann aus einer Idee ein Song wird, der Menschen berührt. Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures/

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