Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Alexander EderJetzt kostenlos streamen
Unser Musik-Tagebuch
Folge 5: Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Alexander Eder
Carmen trifft Alexander Eder backstage vor einem Konzert und begleitet ihn durch die letzten Vorbereitungen für seinen großen Auftritt. Gemeinsam werfen sie einen Blick hinter die Kulissen und entdecken, wie viel Arbeit, Planung und Teamarbeit hinter einer Liveshow steckt. Beim Soundcheck geht es auf die Bühne, wo Alexander erklärt, was bei einer Konzertproduktion alles dazugehört – von Pyrotechnik und Spezialeffekten bis zu den letzten Handgriffen vor dem Auftritt. Außerdem spricht er über seine Anfänge, den Einfluss von Social Media und darüber, warum Erfolg oft viel mit Ausdauer zu tun hat. Natürlich wird auch gemeinsam performt: Carmen lernt einen Bühnen-Move von Alexander und erfährt, ob er sich eigentlich selbst als Rockstar sieht. Dabei wird schnell klar, dass hinter den großen Konzerten vor allem die Freude an der Musik und die Verbindung zum Publikum stehen. Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures
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