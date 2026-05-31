Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Musik-Tagebuch

Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Caro Fux

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 31.05.2026
Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Caro Fux

Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Caro FuxJetzt kostenlos streamen

Unser Musik-Tagebuch

Folge 4: Unser Musik-Tagebuch: Carmen trifft Caro Fux

14 Min.Folge vom 31.05.2026

Carmen trifft Caro Fux, die früher Volksschullehrerin war, im Tiergarten Schönbrunn und entdeckt gemeinsam mit ihr den "Aff im Kopf". Zwischen Tiergehegen, Musik und persönlichen Geschichten erzählt Caro, wie sie ihren Weg zur Musik gefunden hat - und warum es manchmal Mut braucht, die eigenen Songs wirklich zu zeigen. Die beiden sprechen über Nervosität, Zweifel und darüber, warum man auf entmutigende Stimmen nicht hören sollte, sondern einfach ausprobieren darf. Gemeinsam musizieren sie und teilen ermutigende Gedanken darüber, wie man seinen eigenen Weg findet. Außerdem dürfen wir Caro bei der Radiopremiere ihres Songs "Red mas in a Sackl" begleiten und erleben, wie sich ihr Traum Schritt für Schritt erfüllt. Bildquelle: ORF/JewelLabs Pictures/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Musik-Tagebuch
ORF Kids
Unser Musik-Tagebuch

Unser Musik-Tagebuch

Alle 1 Staffeln und Folgen