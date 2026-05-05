Wenn das Nest sich leertJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 10: Wenn das Nest sich leert
50 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Michelle und Adrian leben seit 27 Jahren mit ihrer jüngsten Tochter Charlotte in einem großen Haus mit sieben Schlafzimmern in Baulkham Hills in Sydney. Während Michelle emotional an ihr Zuhause gebunden ist, möchte Adrian endlich das nächste Kapitel beginnen und umziehen. Andrew zeigt dem Paar verschiedene moderne Townhouses und geräumige Familienanwesen. Neale renoviert und verschönert das Heim und hofft, dass sich die Familie für das Bleiben entscheidet.
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Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Unterhaltung
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited