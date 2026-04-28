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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Privatsphäre Fehlanzeige

sixxStaffel 6Folge 7vom 28.04.2026
Privatsphäre Fehlanzeige

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 7: Privatsphäre Fehlanzeige

49 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Brooke und Mick leben seit sieben Jahren in einem klassischen Queenslander-Haus in Buderim. Während Mick als Bergbauvorarbeiter im Schichtdienst arbeitet, fühlt sich Brooke oft einsam in der abgelegenen Lage und träumt von einem Leben näher am Strand mit mehr Cafés in der Nähe. Neale renoviert das Haus, während Andrew dem Paar moderne Häuser in Strandnähe zeigt.

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