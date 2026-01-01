Unsere kleine Farm
Folge 16: Tobys Romanze
62 Min.Ab 6
Charles überredet seinen Freund, den 50-jährigen Toby, zu einem Aufenthalt in Walnut Grove. Als er in der Kirche in die Orgeltasten greift, verärgert er damit die Jungfer Amanda Cooper, der die neuen Töne gar nicht gefallen. Toby dagegen ist von Amanda mehr als angetan. Er versucht, mit ihr anzubandeln, was nicht einfach ist. Doch dann kommt dem Verliebten eine einfache Idee: Durch eine angeregte Plauderei mit der Witwe Mumford macht Toby Amanda eifersüchtig.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH